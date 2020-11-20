Bilim Kurulunun bu konuda yayımladığı bir rehber olduğuna işaret eden Kayıpmaz, "Damar içindeki pıhtılaşmaya giden bir hastalık olan Kovid-19'da tedavide kan sulandırıcı ilaçlardan da yararlanıyoruz. Bunların hastanede yatarak tedavisi gereken hastalarda ve kan tetkiklerinde belirli yükseklik olan kişilerde kullanılması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, toplardamarlarda pıhtı oluşma riski yüksek olan, hastanede yatarak Kovid-19 tedavisi gören hastalarda taburculukta evde kullanması için kan sulandırıcı ilaçların önerildiğini belirterek, şöyle devam etti: