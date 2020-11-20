Hicr Suresi 46'ncı ayetindeki "Selametle ve güvenle girin cennete" ifadesine yer verilen hutbe şöyle devam etti:

"Her türlü acı, keder, hastalık ve sıkıntıyı arkalarında bırakan cennetliklerin durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: 'Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: 'Selam olsun size! Hoş geldiniz. Haydi, ebedi kalmak üzere buyurun, girin cennete!' Artık ne hüzün ne hasret ne de zorluk vardır. Engin rahmeti ve cömertliğiyle kullarını karşılayan Yüce Allah, dünyadaki gayretlerinin karşılığını onlara eksiksiz biçimde lütfetmiştir."

"CENNETE GİRMEK İÇİN İMANLA VE UMUTLA ÇALIŞALIM"

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çeşit çeşit cennet nimetlerini anlatarak müminleri iyiliğe teşvik eden canlı tasvirlerin olduğu hatırlatılan hutbeye, şöyle devam edildi:

"Anlatmakla bitmeyen bu güzellikler hakkında Rabb'imizin şöyle buyurduğunu Peygamberimiz bize nakleder: 'Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği birtakım nimetler hazırladım.' O halde geliniz, yolları çetin de olsa cennete ulaşmak için sabır ve sebat göstermeye, hayır ve hasenat işlemeye devam edelim. Rabb'imiz bizden razı, biz de Rabb'imizden razı olarak cennete girmek için imanla ve umutla çalışalım."