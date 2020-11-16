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Koronavirüs sürecinde birçok alanda hayata geçirildi! HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye genelinde yeni önlemler birbiri ardına hayata geçirildi. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. Koronavirüsün ülke genelinde hızla yayılmaya devam etmesi üzerine (Hayat Eve Sığar) HES kodunun kullanım alanı genişletilince pek çok yerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

16.11.2020 12:31 - Son Güncelleme: 16.11.2020 12:48
HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

HES kodu olmadan girilebilen yerlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Postaneler, banka şubeleri, AVM'ler gibi pek çok yere giriş için HES koduna sahip olma zorunluluğu getirildi.

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HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Bu kararla ülke genelinde herkesin koda sahip olması hedefleniyor.

HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Bunun bir sonucu olarak pek çok yerin girişindeki kuyrukların metrelerce uzadığı gözlemleniyor. İşte Türkiye genelinde "HES kodlu" uygulamaya geçen iller ve bazı uygulamalar...

HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.

HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar

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