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Koronavirüs sürecinde birçok alanda hayata geçirildi! HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye genelinde yeni önlemler birbiri ardına hayata geçirildi. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. Koronavirüsün ülke genelinde hızla yayılmaya devam etmesi üzerine (Hayat Eve Sığar) HES kodunun kullanım alanı genişletilince pek çok yerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

16.11.2020 12:31 - Son Güncelleme: 16.11.2020 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





