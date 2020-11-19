Bir Zamanlar Çukurova'nın 73. bölümünde heyecan dorukta. Konağı arayan Demir'in telefonuna Gaffur çıktı. Demir, annesinin çekmesindeki vefat belgesini istedi. Hünkar Hanım'ın odasına giden Gaffur, diziye damga vuran dosyayı buldu.

GİZLİ DOSYADA NE VAR?

Hünkar'ın odasına giren Gaffur, fotoğraflara baktıktan sonra çekmeceye yöneldi. Hayatını kaybeden Hünkar Hanım'ın vefat belgesini arayan Gaffur, açılmayan bir çekmece buldu. Gaffur, zorlayarak açtığı çekmecede Behice Hekimoğlu'nun adının yazdığı gizli dosyayı buldu.

Dosyaya göz gezdiren Gaffur, Behiçe Hekimoğlu'nun yargılandığı bir davanın dosyasına ulaşmıştı. Dosyayı okuyan Gaffur, Behice'nin ölüme sebebiyetten yargılandığını öğrendi.