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    • 20.11.2020 01:56
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    Bir 'nın 73. bölümünde heyecan dorukta! 'un bulduğu gizli dosyanın içinde ne var?

    Bir 'nın 73. bölümünde heyecan dorukta. Konağı arayan 'in telefonuna çıktı. Demir, annesinin çekmesindeki vefat belgesini istedi. 'ın odasına giden Gaffur, diziye damga vuran dosyayı buldu. İşte Bir Zamanlar 'nın 73. bölümündeki o sahne.

    Bir 'nın 73. bölümünde heyecan dorukta. Konağı arayan 'in telefonuna çıktı. Demir, annesinin çekmesindeki vefat belgesini istedi. 'ın odasına giden Gaffur, diziye damga vuran dosyayı buldu.

    GİZLİ DOSYADA NE VAR?
    Hünkar'ın odasına giren Gaffur, fotoğraflara baktıktan sonra çekmeceye yöneldi. Hayatını kaybeden Hünkar Hanım'ın vefat belgesini arayan Gaffur, açılmayan bir çekmece buldu. Gaffur, zorlayarak açtığı çekmecede Behice Hekimoğlu'nun adının yazdığı gizli dosyayı buldu.

    Dosyaya göz gezdiren Gaffur, Behiçe Hekimoğlu'nun yargılandığı bir davanın dosyasına ulaşmıştı. Dosyayı okuyan Gaffur, Behice'nin ölüme sebebiyetten yargılandığını öğrendi.

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