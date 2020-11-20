



Yaklaşık 8 aydır aynı yerde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin'den etkilenip nöbete başladığını anlatan Dülge, "Ben Mehmet amcayı televizyonda gördüm. Buraya gelerek onun yanında nöbete başladım. Oğlum gittikten sonra ne bizimle ne de çevresiyle hiç iletişime geçmedi. Ondan hiç haber alamadık.Oğlum gelen kadar nöbet tutmaya devam edeceğim. Gücüm yetene kadar buradayım" dedi.