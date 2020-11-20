ANAOKULLARI AÇIK OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili detaylı açıklama geldi. İşte anaokullarının çalışma düzeni:

"Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında; haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır."