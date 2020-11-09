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    • 09.11.2020 18:32
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    SON DAKİKA: duyurdu: 'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma!

    'daki binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu. , ailesi Diyarbakır'da 434 gündür evlat nöbetinde olan aileler arasında bulunan / terör örgütü mensubu Y.Y.'nin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu duyurdu. Böylece evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20'ye ulaştı.

    Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma!

    'daki binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

    2014 YILINDA KAÇIRILMIŞ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, / terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYIS 20 OLDU
    Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır'da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Y.Y.'nin ailesi, Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

    Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma!