O süreçte Gülen'in yakın ekibine dahil olan Tokak, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979′da mezun olduktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı.

Aynı zamanda sözde "Antalya imamı" olarak örgütsel faaliyetlerine de başlayan Tokak, Gülen tarafından örgütün "Akdeniz Bölge İmamlığı"na getirildi, ardından sırasıyla Van ve Ankara "imamlığı" da yaptı. Tokak, 1997-2008 yılları arasında elebaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının başkanlığını yürüttü.

FETÖ'ye müzahir birçok platformda görev yapan Tokak, o dönem sözde "dinler arası diyalog" faaliyeti yürüten örgüt elebaşı Gülen'le farklı dinlerin temsilcileriyle bir araya geldi.