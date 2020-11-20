Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.11.2020 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 10:23
    ABONE OL

    SON DAKİKA: üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

    Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir aranan firari polis müdürü , ’da yakalandı.

    DHA
    FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

    Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan araçta soruşturması kapsamında ihraç edilen ve hakkında arama kaydı bulunan eski Emniyet Müdürü gözaltına alındı. Eski Emniyet Müdürünün üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Hüseyin Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım günü Yenibosna'da bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Araçtan inen şüphelinin kimliğini kontrol eden polis ekipleri Mithat Y. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerine adının Hüseyin Yavuz olduğunu itiraf etti.

    BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Ekipler yaptıkları araştırmalarda yakalanan şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü olduğu ve 2016 yılında Afyon'da yürütülen bir soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit etti. Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Yavuz karakoldaki sorgusunun ardından, adliyeye sevk edildi. Hüseyin Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı