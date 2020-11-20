Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan araçta FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen ve hakkında arama kaydı bulunan eski Emniyet Müdürü Hüseyin Yavuz gözaltına alındı. Eski Emniyet Müdürünün üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Hüseyin Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım günü Yenibosna'da bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Araçtan inen şüphelinin kimliğini kontrol eden polis ekipleri Mithat Y. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerine adının Hüseyin Yavuz olduğunu itiraf etti.



BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler yaptıkları araştırmalarda yakalanan şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü olduğu ve 2016 yılında Afyon'da yürütülen bir soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit etti. Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Yavuz karakoldaki sorgusunun ardından, adliyeye sevk edildi. Hüseyin Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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