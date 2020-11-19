SON DAKİKA: Yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi: Eğitim online sınavlar ertelendi







OKUL ÖNCESİ DE ONLİNE

4 Ocak 2021'e kadar resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel kreşler ve okul öncesi de dahil olmak üzere online eğitim verecek, yüz yüze eğitim olmayacak. Bu yıl okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerinin de eğitimleri yine EBA TV ve internet üzerinden devam edecek.



Yüz yüze eğitimin olmayacağı bu dönemde EBA Canlı Sınıf uygulamalarına daha çok ağırlık verilecek. Uygulamanın kapasitesi günde 2 milyon canlı ders kapasitesine çıkarıldı. Öğrenciler canlı derslerde işlenen tüm konulardan sınavlarda sorumlu olacak. Öğretmenlerin takdirine göre bu derslerin ölçme değerlendirmesinde proje ve performans ödevleri de etkili olabilecek.