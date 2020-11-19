Bu kapsamda, yurtdışında görevlendirilecek imam, hatip, vaiz, Kuran kursu öğreticisi ve cami görevlilerinin görev yaptığı ülkenin dilini bilmesi zorunlu hale getirilecek. Milliyet'te yer alan habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki yılın ilk yarısında yurt dışı görevlendirmelerinde, 'Yabancı Dil Belgesi'ne sahip olmak başvuru ve görevlendirme şartları arasında yer alacaktır" denildi.

'DİL BİLMESİ ÖNEMLİ'

Yurt dışında işbirliği içinde olunan kuruluşların talepleri doğrultusunda, yurt dışında din görevlileri görevlendirildiği ifade edilen yazıda, şu değerlendirme yapıldı:

"Mevcut durumda mesleki yetkinliğe haiz, görevlendirildiği ülkelerin sosyo-kültürel yapısını tanıyan, buna uygun hizmet üreten din görevlisinin, görev yaptığı ülkenin dilini de gerekli düzeyde konuşup gerek hizmet sunduğu cami cemaati ve dernek üyeleriyle, gerekse iç içe yaşadığı yerleşik komşularıyla iletişim kuracak düzeyde dil bilmesi önem arz etmektedir."

SINAVLARI GEÇMELİ

Başkanlığın, Avrupa'dan Amerika'ya, Balkanlar'dan Asya Pasifik'e, Latin Amerika'dan Afrika'ya kadar yaygın bir coğrafyadan gelen taleplere karşılık verdiği ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi: "Bu coğrafyalarda istihdam için dil bilen nitelikli insan kaynağına duyduğu ihtiyacın önemi izahtan varestedir. Bu çerçevede yurt dışı din hizmetleri istihdamında ihtiyaç duyulan YDS veya uluslararası eşdeğerliği olan İngilizce ve Almanca başta olmak üzere Rusça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Çince, Japonca, Arnavutça, Boşnakça gibi dil belgelerine sahip personel kaynağı oluşturulması ve bunun için personelin teşvik edilmesi özel bir önem taşımaktadır. Önümüzdeki yılın ilk yarısında yapılması planlanan 'Uzun Süreli Yurt Dışı Din Görevlisi Sınavı (BAOKK)', 'Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı' ve buna bağlı olarak yurt dışı görevlendirmelerinde 'Yabancı Dil Belgesi'ne sahip olmak başvuru ve görevlendirme şartları arasında yer alacaktır."