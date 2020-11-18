Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları yazılı mı olacak, online mı gerçekleşecek? MEB açıklaması geldi!

Milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla araştırdıkları arasında Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları yazılı mı olacak, online mı gerçekleşecek? soruları yer alıyor. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni önlemler gündeme geldi ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Okullarla ilgili de yeni kararlar alındı ve gündemde en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki okul sınavları nasıl yapılacak? Yoksa sınavlar iptal mi edildi? konuyla ilgili MEB açıklaması da geldi.