Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları yazılı mı olacak, online mı gerçekleşecek? MEB açıklaması geldi!
Milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla araştırdıkları arasında Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları yazılı mı olacak, online mı gerçekleşecek? soruları yer alıyor. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni önlemler gündeme geldi ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Okullarla ilgili de yeni kararlar alındı ve gündemde en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki okul sınavları nasıl yapılacak? Yoksa sınavlar iptal mi edildi? konuyla ilgili MEB açıklaması da geldi…
Milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla araştırdıkları arasında Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları yazılı mı olacak, online mı gerçekleşecek? soruları yer alıyor. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni önlemler gündeme geldi ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Okullarla ilgili de yeni kararlar alındı ve gündemde en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki okul sınavları nasıl yapılacak? Yoksa sınavlar iptal mi edildi? konuyla ilgili MEB açıklaması da geldi.
Dün Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Bu kararlar arasında okullar, eğitimler de yer alıyordu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorları üzerinde sıkça Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları yazılı mı olacak, online mı gerçekleşecek? sorularının yanıtı araştırılır oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'dan (MEB) da açıklama geldi. İşte okullar ve okul sınavlarıyla ilgili merak edilenlerin yanıtı…
UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK
Öğrenciler ara tatilden sonra uzaktan eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacak.
Başkan Erdoğan açıklamasında "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) AÇIKLAMASI GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ve velilerin ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitabı, kaynak materyal taleplerine yanıt vermek için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 17,5 milyon kitabın okullara ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.
Selçuk, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenen "Kitabım Hep Açık; Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" ilkokul çalışma kitapları ve ortaokul dijital çalışma sayfaları tanıtım programına katıldı.