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    • 19.11.2020 15:02
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    ’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte/kaçak alkollü içki, etil/metil alkol suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bin 168 litre etil alkol, 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör ve 36 adet artırıcı hap ele geçirildi.

    İHA
    Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

    'de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

    ekipleri, sahte/kaçak alkollü içki, etil/metil alkol suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde birçok adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonda, sahte alkollü içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen; bin 168 litre etil alkol, 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör ve 36 adet artırıcı hap ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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