Merkez Bankası, faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Bu karar A Haber canlı yayınında değerlendirildi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, kararın enflasyona etkisiyle ilgili şunları söyledi.

"ENFLASYONU BASKILAYACAK"

"Biraz önce karar metnini görmeden söyledim Merkez Bankası bundan sonra sadeleşme dediğim o adımı kullanacak. Karar metninde çok net olarak söylüyor; bundan sonra politika faizi dediğimiz repo faizini kullanacak. Bu bir defa sevindirici çünkü sadeleşmeyi sağlıyor. Sadeleşmeyi sağladığı sürece ben döviz kurları üzerinde çok ciddi bir etki doğuracağına inanıyorum. Hem de döviz kurları üzerinde etki getirmesi enflasyon üzerinde de bir etki getirecektir. En son tahmini 12,46 civarında. Şimdi burada faizi 15 seviyesine çekti. Beklenen enflasyonun üzerine çekti faizi. Bu şu demek Merkez Bankası diyor ki 'benden önden yüklemeli olarak yapıyorum bunu daha aktif davranacağım. Şu anda bence TL varlıklar daha cazip hale geldi. Sadeleşme hamlesi de enflasyon üzerindeki baskıyı artıracaktır. Böylece enflasyonda da bundan sonraki süreçte fiyat istikrarında bir etki yapacaktır. "