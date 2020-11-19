Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum'da incelemeler yapmış ve birçok kaçak yapıyı, ruhsatsız yapıyı, tadilat izni olmadan yapılan ev ve iş yerlerini, otelleri yıktırmıştı. Yapılan kaçak yapılaşma ile Bodrum Belediyesi de mücadeleye başlamıştı. İnşaat sezonunun bitmesiyle çarpık ve kaçak yapılaşma da durmuştu. Geçtiğimiz ay yeniden inşaat yasağının kalkmasıyla, kaçak ve çarpık yapılaşma yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Küçükbük, Gündoğan, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi değeri yüksek olan mahallelerde kaçak ve çarpık yapılaşmanın devam ettiği öğrenildi.