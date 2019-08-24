Bodrum'da kaçak yapıların yıkım işlemi başlatıldı! 

Rezidans ve villa kısmının büyük bir bölümü tamamlanan projenin kıyı kısmına bakan alanda yer alan 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridoruyla ilgili Bodrum Belediyesi görevlilerinin zabıt tuttuğu belirtilen yapıda, "Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet" nedeniyle Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekipleri tarafından yıkım işlemi başlatıldı.