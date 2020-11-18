Osman Bey'in meydan okumasına karşılık Yavlak Arslan ne yapacak? Osman Bey, devlet olma yolunda Türk beylerinin desteğini alabilecek mi? Savcı ve Gündüz, Osman Bey'in yanında saf tutacak mı?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.