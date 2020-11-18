'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 34'üncü bölümünde, Osman Bey, Yavlak Arslan'ın toyunu basıp tüm beylere meydan okudu!
Savcı, Gündüz ve Dündar beylerin Geyhatu tarafından beylerbeyi ilan edilen Yavlak Arslan'ın toyuna katıldığı haberini alan Osman Bey, "Artık gardaşlar, emmiler dönemi bitmiştir. Artık hatır gönül işleri bitmiştir. İmdi devlet olma vaktidir" diyerek harekete geçti.
Toyun yapıldığı Söğüt'e giderek Yavlak Arslan'ın karşısına dikilen Osman Bey, "Siz burada el bağlayıp otururken onlar Kayı'ya vuracakları darbenin hazırlıklarını görürler" diyerek beyleri yaklaşan tehlikeye karşı uyardı.
Yavlak Arslan'ın ipliğini pazara çıkaracağının sözünü veren Osman Bey, ağabeyleri Savcı ve Gündüz'e ise "Artık söz bitti. Artık karar vakti geldi. Ya Moğol'un eteğinin altına saklanan, Türk'ün baş düşmanı kesilmiş kafirlerle iş tutan bu Yavlak'la birlik olacaksınız ya da gaza ataşını harlayan, zincir ve boyunduruk kabul etmeyen, esir olmaktansa yanmayı, emir almaktansa ölmeyi tercih eden benimle, Osman Bey'le olacaksınız" diyerek rest çekti.
Osman Bey'in "Kuracağım devletin karşısına kim çıkarsa ezip geçeceğim" sözleri toyda buz gibi bir hava estirdi.
Osman Bey'in meydan okumasına karşılık Yavlak Arslan ne yapacak? Osman Bey, devlet olma yolunda Türk beylerinin desteğini alabilecek mi? Savcı ve Gündüz, Osman Bey'in yanında saf tutacak mı?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.