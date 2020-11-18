



* Ş: Nerede duruyor bu kasa bilmiyorum.

* Ç: Beyaz bir kasaydı, küçük.

* Ş: Nerdedir bu kasa sizin odanızda mı?

* Ç: Önce sizin odanızdaydı, sonra benim odamdaydı. Anahtarı kimdeydi diye soruyorum. Hatta buzdolabının yanındaydı.

* Ş: Hatırlamıyorum. Yani kasa size niye gitti?

* Ç: Sizin odanızda buzdolabına yer kalmamıştı...

* Ş: Öyle mi gitti, başka şekilde mi gitti bilmiyorum. Anahtarı bende, kasa sizde, niçin?

* Ç: Yer kazanmak için.

* Ş: Odada bir şey yok ki yer kazansın.

* Ç: Yani kapının girişinde solda hemen köşedeydi. Oraya sonra buzdolabı koyunca...

* Ş: O kadar detayları şu an hatırlamıyorum.

