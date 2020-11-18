YASAL KORUMA SAĞLAYALIM ÖNERİSİNDE BULUNULDU

Ayrıca haberde Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için, AB ile eş güdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.