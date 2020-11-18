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    • 18.11.2020 23:01
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    Yunan medyası panikte! , ve 'yi tanıyilir...

    'nin ve 'nin kararlı duruşu 'ı panikletiyor. Yunan medyasında İnfognomonpolitics isimli yayın organı , ve 'nın KKTC'yi tanıyileceğini söyleyerek, Yunanistan ve Güney 'ın ulusal alarm vermesi gerektiğini yazdı.

    Yunan medyasında KKTC paniği!

    Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlı duruşu Yunanistan'ı ve GKRY'yi panikletiyor.

    AZERBAYCAN, LİBYA, VE PAKİSTAN KKTC'Yİ TANIYABİLİR
    Son olarak Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı, Türkiye'nin desteğini esirgemediği Azerbaycan, Libya, ve Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmi olarak tanıyabileceğini yazdı.

    "ALARM VERİLMELİ"
    Böyle bir durumda KKTC'nin, karşı önlemlerin yanı sıra bir üye devlet statüsünden ve Avrupa Birliği'nin nüfuz kullanımından yararlanabileceğini söyleyen yayın organı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ulusal çapta alarm vermeye çağırdı.

    YASAL KORUMA SAĞLAYALIM ÖNERİSİNDE BULUNULDU
    Ayrıca haberde Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için, AB ile eş güdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MARAŞ'A ZİYARET
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta sonu KKTC'yi ziyaret etti. 46 yıl sonra açılan Maraş'ta bir araya gelen liderler dünyaya kararlılık mesajı verdi.
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