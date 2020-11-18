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    • 18.11.2020 23:06
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    SON DAKİKA: acı haberi verdi! bölgesinde 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

    SON DAKİKA HABERİ... (), 'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç sında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

    AA
    İki Mehmetçik şehit

    SON DAKİKA HABERİ... (), bölgesinde meydana gelen araç sında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

    Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB acı haberi verdi! Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı