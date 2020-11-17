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    • 17.11.2020 Gazete
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    Erdoğan ve bahçeli’nin çıkarması Türkler’e güç verdi! Ne kadar karşıtı varsa hepsi tir tir titredi...

    Erdoğan ve Bahçeli’nin çıkarması Türkler’e güç verdi. Avrupa’dan D’ye ne kadar karşıtı varsa hepsi tir tir titredi. Başkan Erdoğan, KKTC’ye gitti. iki devletli çözüm önerdi. Adadaki Türkler’i yok sayan Batı’ya rest çekti. soydaşlarımız sevindi.

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    Erdoğan ve Bahçeli'nin çıkarması Türkler'e güç verdi. Avrupa'dan D'ye ne kadar karşıtı varsa hepsi tir tir titredi.

    Başkan Erdoğan, KKTC'ye gitti. iki devletli çözüm önerdi. Adadaki Türkler'i yok sayan Batı'ya rest çekti. soydaşlarımız sevindi.

    AB ve ABD ise şoka girdi. "Böyle çözüm olmaz" dedi. abd gazetesi da gerçek niyetlerini itiraf etti: dış güçler rahatsız...

    RAHATSIZ ETTİK!
    Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekatı'nda gözetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi altına girmişti. Maraş'taki Rumlar ise bölgeyi terk etmişti. 46 yıldan bu yana süren müzakerelerde Maraş'ın statüsü daha önce sıklıkla masaya getirildi.

    BU HAMLE, TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE YERLEŞİMDEN ÖNCEKI ADIMI!
    Başkan     'ın Yavru Vatan'a ziyarette bulunması, hem Avrupa'da hem de ABD'de endişe yarattı. New York Times, "Erdoğan'ın Türkiye'nin işgali altındaki topraklara yaptığı ziyaret provokasyon amacı taşıyor" bakış açılı haberde, skandal ifadelere imza attı.

    Erdoğan'ın "dış güçleri" huzursuz etmek için KKTC'ye gittiğini söyledi. Yunan medyası da ziyareti eleştirdi. "Erdoğan Maraş için meydana çıktı" manşetini atan Fileleftheros gazetesi, 'nın bölgeye yerleşeceğini ima etti.

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    Haberler Güncel Erdoğan ve bahçeli’nin KKTC çıkarması Türkler’e güç verdi! Ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsi tir tir titredi...