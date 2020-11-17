Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2020 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2020 13:38
    ABONE OL

    Vaka sayılarının arttığı 'da 650 haneli bir köy karantinaya alındı!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son sürat devam ediyor. 'de koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiği iller arasında bulunan 'nin  ilçesinde uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya döndü. Son dakika haberine göre, Lüleburgaz'a bağlı ve vaka sayılarının artış gösterdiği 650 haneli Sakızköy, 14 gün boyunca karantina altına alındı.

    650 haneli bir köy karantinaya alındı!

    'de koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiği iller arasında bulunan 'nin ilçesinde uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya döndü. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in vaka sayılarının en üst seviyeye çıktığını açıkladığı il genelinde tedbirler artırıldı.

    Kentin en çok vaka görülen Lüleburgaz ilçesinde sık sık maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Denetim ekipleri de iş yerlerinde kontrollerini sürdürüp, Covid-19 tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol ediyor.

    KÖY KARANTİNAYA ALINDI

    Lüleburgaz'a bağlı ve vaka sayılarının artış gösterdiği 650 haneli Sakızköy, 14 gün boyunca karantina altına alındı. Karantina nedeniyle köyün giriş ve çıkışına jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Uygulama nedeniyle köye gelenlerin giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Sağlık ve filyasyon ekipleri köye giderek vatandaşları kontrol ediyor. Köyde karantina altında bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Vaka sayılarının arttığı Lüleburgaz'da 650 haneli bir köy karantinaya alındı!