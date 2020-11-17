Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2020 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2020 13:33
    ABONE OL

    | den Marmara ve Karadeniz'e fırtına uyarısı

    Son dakika haberine göre Genel Müdürlüğünden yapılan yeni tahminler sonucu Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yarın için fırtına uyarısı yapıldı.

    AA
    Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz'e fırtına uyarısı

    Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

    Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz'e fırtına uyarısı