ÇİN'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Coronavirüs, kısa sürede dünyaya yayıldı. Toplam vaka sayısı 54 milyon 832 bini, can kaybı ise 1 milyon 324 bin 664'ü aştı! Matematikçi Matt Parker ise ilginç bir araştırma yaptı.
Dünyada, 54 milyon kişiyi hasta eden virüsün toplam bir çay kaşığını dolduracak kadar olduğunu hesapladı! "COVİD-19'un hacmi 8 mililitre. Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan Corona'nın hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla" ifadesini kullandı.
İstanbul'da maske ve sigara denetimleri dün de devam etti. Polis, kurallara uymayanlara ceza kesti.
94 HASTA VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 3 bin 316 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 94 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 712 kişi iyileşti.
ÖLÜ TARİFE
ABD'DE, COVİD-19 vaka sayısı patladı! Son 24 saatte bin 254 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Rekor seviyeye ulaşan can kaybı nedeniyle hastanelerde yer kalmadı. El Paso hapishanesindeki mahkumlar saati 2 dolara cesetleri morga taşıdı!
Yetkililer, mahkumların gönüllü olarak bu işi yaptığını söyledi!
VAYLAND
HER ülke, Coronavirüs'e karşı kendi önlemini aldı. Tayland da tedbirleri sıklaştırdı. Ülkesine sadece 'zengin' turistleri alacağını açıkladı. Şartları ise çok ağırdı:
Bankada en az 16 bin 500 doların bulunması ve Coronavirüs tedavisini de kapsayan en az 100 bin dolarlık sağlık sigortası...
İtalyan bilim adamları, 2019 Eylül'den 2020 Mart'a kadar kanser taraması için alınan kan örneklerini inceledi.
956 HASTANIN yüzde 11.6'sında COVİD-19 antikoru belirlendi. Araştırmacılar, virüsün eylülden itibaren dolaşımda olduğunu söyledi.