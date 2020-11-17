Dünyada, 54 milyon kişiyi hasta eden virüsün toplam bir çay kaşığını dolduracak kadar olduğunu hesapladı! "COVİD-19'un hacmi 8 mililitre. Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan Corona'nın hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla" ifadesini kullandı.



İstanbul'da maske ve sigara denetimleri dün de devam etti. Polis, kurallara uymayanlara ceza kesti.