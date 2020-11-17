Son dakika: Spor salonları kapandı mı? Spor salonu ve eğlence mekanları yeniden kapatılacak mı?

Çin'de başlayan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs vakalarının yeniden artmaya başlaması sonrasında kabine toplantısı gerçekleşti. Milyonların gözü kulağı toplantı sonrasında gelecek habere çevrildi, peki son dakika açıklamalarına göre Spor salonları kapandı mı? Spor salonu ve eğlence mekanları yeniden kapatılacak mı? Koronavirüs vakalarının artmasının riskli olduğu spor salonu ve eğlence mekanları ile ilgili yeni bir karar alındı mı, bu mekanlar Mart-Haziran ayları arasında olduğu gibi yeniden hizmete kapatılacak mı? İşte detaylar…
SPOR SALONU VE EĞLENCE MEKANLARI KAPATILACAK MI?
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona vaka sayısındaki artışı engellemek için bazı önlemlerin alınacağını bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası akşam saatlerinde ulusa seslenmesi bekleniyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan açıklama yaptığı an tedbirler haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SOMUT TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." açıklamasında bulundu.
Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.
Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı."
"BAZI İLLERİN ÜZERİNDE ÖZEL OLARAK DURDUK"
Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."
Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.