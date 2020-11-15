KKTC'de Maraş'a yapılan tarihi ziyaretten dikkat çeken kareler! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar….

Güney bölgesinin, Bürgenstock'taki görüşmelerde alınan kararlara uymamasına, referanduma "evet" dememesine rağmen Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını, Kuzey'in ise adeta mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"O çalışmaların, görüşmelerin bizzat içinde olan bir insan olarak, o görüşmelerdeki, müzakerelerdeki bir insan olarak, Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Ben sizlerin bu ilgisini de bu anlayışla değerlendiriyorum."