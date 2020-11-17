MÜCADELEYE GÜÇ VERİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.