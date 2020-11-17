Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.
MÜCADELEYE GÜÇ VERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.
16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU