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    • 17.11.2020 20:38
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı 17 Kasım sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... 17 Kasım hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

    MÜCADELEYE GÜÇ VERİN
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

    16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu