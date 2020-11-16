ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet veda ziyareti için İstanbul'a geldi.
Pompeo'yu taşıyan uçak saat 18.45'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak VIP Salonu önüne park etti.
Uçaktan inen ABD'li Bakan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Pompeo, konaklayacağı Beşiktaş'a geçti.
A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in aktardığı bilgiye göre Pompeo'nun Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi beklenmiyor.
Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada,kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." demişti.
3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı.