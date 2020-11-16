Uçaktan inen ABD'li Bakan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Pompeo, konaklayacağı Beşiktaş'a geçti.

A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in aktardığı bilgiye göre Pompeo'nun Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi beklenmiyor.

Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada,kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." demişti.