Son dakika: Kuaför ve berberler kapanacak mı? Kuaför ve berber açılış kapanış saatleri!

Ülkemizde artan corona virüs vakalarından dolayı yeniden önlemler alınması gündeme geldi. Bu noktada Bilim Kurulu toplantısında önerilen tedbirlerin bugün Kabine toplantısında değerlendirilmesi konuşuldu. Peki 1 Haziran itibariyle kontrollü normal hayata geçişte yeniden hizmet vermeye başlayan Kuaför ve berberler kapanacak mı? Yoksa kuaför ve berber açılış kapanış saatleri değişecek mi? En çok merak edilen yerlerden biri olan Kuaför ve berber hizmetleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar…