23 Kasım’da okullar açılacak mı? Ara tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılır?

23 Kasım'da okullar açılacak mı? Ara tatil uzayacak mı? Kasım ve Nisan aylarında yapılan 1 haftalık ara tatilin ilki başladı. Öğrenciler 13 Kasım günü ara tatile çıkarken MEB takvimine göre 23 Kasım'da okulların açılması gerekiyor. Ancak salgının hızla artması nedeniyle ara tatil uzayacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 23 Kasım'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılır?
BAKAN SELÇUK UYARDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay'da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.
ARA TATİL UZAYACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi.
6.7.10.11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Bu sınıfların okul ne zaman döneceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Öğrenciler dersleri online olarak almaya devam edecek.
ARA TATİL İÇİN KİTAPÇIK YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.
Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.
Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor.
Bakanlık, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı.
MEB ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere 5, 6, 7. ve 8. sınıflar için hazırladığı ve yayımladığı 4 bin 560 soru içeren 60 çalışma fasikülüyle destek kapsamını genişletmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgi gören destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.
MEB, desteklerine yenisini ekleyerek bu hafta ilkokullara yönelik hazırladığı kaynak destek paketini yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.
2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.