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    • 16.11.2020 06:38
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    'nin "çarşaf" hazımsızlığı: Önce paylaştı sonra sildi!

    'li Başkanı 'nin çarşaflı bir kadınla çektirdiği fotoğraf parti içinde krize neden oldu. Çok sayıda eleştiri mesajı alan Hançerli gelen tepkiler üzerine çarşaflı kadın ile olan fotoğrafı kaldırarak aynı paylaşım notuyla farklı fotoğraflar paylaştı.



    'li Başkanı ile Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz günlerde sokakta vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sonrasında yapılan etkinliğin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıldı.


    ÇARŞAFLI KADINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER
    Hançerli'nin çarşaflı bir kadın ile olan fotoğrafının paylaşımı yapılan fotoğrafların arasında yer alması CHP'lilerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyadan çok sayıda eleştiri alan Hançerli gelen tepkiler üzerine çarşaflı kadın ile olan fotoğrafını kaldırdı.


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    Haberler Güncel CHP'nin "çarşaf" hazımsızlığı: Önce paylaştı sonra sildi!