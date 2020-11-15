Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!

Geçit vermeyeceğiz!



Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/7RKa5eYNVw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020