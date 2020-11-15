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    • 15.11.2020 21:14
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    duyurdu: 'ın kuzeyi ve bölgelerinde 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyi ve bölgelerinde 5 'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyi ve bölgelerinde 5 'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
    Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi