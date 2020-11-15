Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!
Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/7RKa5eYNVw