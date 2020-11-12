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    • 12.11.2020 Gazete
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    "Erdoğan’ın yanındayız"

    Başkan Recep Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen 'ın babası önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, ailesine yönelik sürdürülen organize iftira ve karalama kampanyalarına cevap verdi.

    Erdoğan’ın yanındayız

    Başkan Recep Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen 'ın babası önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, ailesine yönelik sürdürülen organize iftira ve karalama kampanyalarına cevap verdi:

    Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nuru Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, "ölümüne ölümüne" duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.

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    Haberler Güncel Yazar Sadık Albayrak "Erdoğan’ın yanındayız"