Başkan Recep Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, ailesine yönelik sürdürülen organize iftira ve karalama kampanyalarına cevap verdi:

Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nuru Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, "ölümüne ölümüne" duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.