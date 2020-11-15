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    • 16.11.2020 00:51
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    Başkan 'ya geldi

    Başkan ve beraberindeki heyet, "TUR" ile saat 00.10'da 'na geldi. 'nden dönüşünde, Erdoğan'ı havalimanında , ile diğer yetkililer karşıladı.

    AA
    Başkan Erdoğan Ankara'ya geldi

    Başkan ve beraberindeki heyet, "TUR" ile saat 00.10'da 'na geldi. 'nden dönüşünde, Erdoğan'ı havalimanında , ile diğer yetkililer karşıladı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM başkanları , Bülent Arınç, Cemil Çiçek, , Köksal Toptan ile İsmail Kahraman, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi