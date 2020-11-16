Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Partili Ümit Özdağ neden ihraç edildi?

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi.

14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016'da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. MHP'den ihraç edilmesinden sonra Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve İYİ Parti'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.