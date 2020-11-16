Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artarken siyasiler de bu durumdan etkileniyor. Son olarak İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"DURUMUM İYİ"

Türkmen, sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.

Değerli Hemşehrilerim;



Covid19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum.



Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor.



Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) November 16, 2020