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    • 16.11.2020 15:51
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    SON DAKİKA: Başkanı 'in test sonucu pozitif çıktı

    Son dakika: Başkanı , test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Türkmen Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ciddi bir sorun görünmüyor" ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da o ilçe belediye başkanı da koronaya yakalandı

    'deki salgınında vaka sayısı hızla artarken siyasiler de bu durumdan etkileniyor. Son olarak İstanbul Başkanı de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    "DURUMUM İYİ"
    Türkmen, sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı