Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 16 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.
"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.
15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU