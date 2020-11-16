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    • 16.11.2020 19:17
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 16 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu

    Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

    "MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

    15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu