Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.11.2020 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 18:51
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanlığı si Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! İşte kabinenin gündemi

    Cumhurbaşkanlığı si yarın Başkan başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeni tip (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.

    AA
    İşte kabinenin gündemi

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

    İLK GÜNDEM KORONAVİRÜS
    Kabine toplantısında, başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

    Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

    YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
    Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

    ÖNCEKİ KABİNE TOPLANTISI
    Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! İşte kabinenin gündemi