Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.