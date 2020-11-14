





EV FİYATLARINA TEPKİ

Şu anda geçici olarak Ayda ve oğlu Atakan ile birlikte kardeşinin evinde kaldıklarını anlatan Uğur Gezgin, sözlerine şöyle devam etti: "Kendi evimize geçtiğimizde psikolojik destek süreci daha da etkili olacak. Şu anda satın almak için Bayraklı ve Bornova'da ev bakıyorum. Kayalık alandan sağlam ev almak istiyorum. Depremden önce aynı bölgelerden ev baktığım için ortalama ev fiyatlarını biliyorum. 500 bin lira değerindeki evi 750 bin, 800 bine satmaya çalışıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Allah devletimizden, belediyelerimizden razı olsun. Bize çok destek oldular. Şirketim de maddi anlamda destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum."



