Ayda Bebek, 91 saat sonra enkazdan sağ çıktı. Herkes 'mucize' diye fotoğrafını paylaştı! kimi köfte yolladı, kimi eğitim masrafını karşılayıp şovunu yaptı.
Ancak taburcu olurken yanında sadece babası vardı... Çıplak ayakları ise "çoraplarını giy, üşürsün yavrum" diyen annesinin yokluğunun kanıtıydı.
PINAR ALTUĞ: YAZIKLAR OLSUN
Pınar Altuğ klavye delıkanlılarına veryansın ettı: arkasındayız, yanındayız deyıp durdu herkes ayda bebek ıçın. taburcu olmuş neredesınız.
Bergüzar Korel
Bergüzar Korel, ınstagram'da ağladı ama hastaneye gitmedi. Köfteci yusuf torba torba köfte gönderdi ama ziyaret etmedi.