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    • 14.11.2020 06:14
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    SON DAKİKA: 'da terör örgütü 'a şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    AA
    İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını

    'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul'a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı