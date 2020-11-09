SON DAKİKA: Hastaneden taburcu oluşu eleştirilen Ayda’nın babası konuştu: Bunda garipsenecek ne var





'BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM'

"Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda'nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm."

İşte sosyal medyada yer alan tepkiler bazıları: Ve Aydacık sağ salim taburcu oldu ama onu enkaz altında geçirdiği süreden daha kısa zamanda unuttuk... Ayda babasının kucağında böyle taburcu edildi. Hastane bahçesinden ise ne kadar çabuk unuttuğumuzu gösteren bu görüntü kaldı. Babacığının kucağında ve yalınayak... Babası telaştan unutmuş olabilirdi ama tüm anneler o çorapsız ayaklara bakıp iç çekti. Ayda ve babası... Ambulansa bindirirken birbirini ezenler, arayıp 'çok ağladım' diyenler, reklamcı köfteciler!!! Anasız bir çocuk, eşsiz bir baba, kaldılar mı baş başa!!! Hangi eve gidiyorlar acaba...!Ayda ve babası! Hani şu ambulansa bindirilirken izdiham yaşatan Ayda! Hani şu siyasilerin ve sanatçıların 'kurtuldu' diye durmadan paylaştım yaptığı Ayda! Şov bitti ve gerçek hayata başladılar.