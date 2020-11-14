



"KALEMİNİ, DURUŞUNU VE YÜREĞİNİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Yazar Leyla İpekçi, Kekeç'e Allah'tan rahmet ve ailesine sabır dileyerek, "Güzel gönüllü dost insandı. Ortak kaygılarımız bir dönem bizi birlikte mücadele içindeyken yaklaştırmıştı. Kendisini hayırla yad edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Ah Ahmet ağabey! Menzilin mübarek olsun. Geçen mayıs ayıydı bir çay eşliğinde konuşup gülümsediğimiz zaman. Kalemini, duruşunu ve yüreğini çok özleyeceğiz." mesajına yer veren Salih Zengin, ayrıca yazar Mustafa Kutlu'nun taziyesini okurlara ulaştırdı: "Hikayeci Mustafa Kutlu'dan bir taziye mesajı var. Uzun zamandır tanıdığı merhum Ahmet Kekeç'in vefatı dolayısıyla kendisine rahmet ve ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor."

Senarist, oyuncu Hasan Kaçan, "Kıymetli Ahmet Kekeç de Hakk'a yürüdü. Nev'i şahsına münhasır, esaslı bir dosttu. 28 Şubat zulmüne M. Emin Yavuz mahlasıyla, cesurca direndiğinin mahkemelerdeki yakın şahidiyim. Yağmurdan sonra buluşmak umudu ile, Allah mekanını cennet eylesin güzel abim. Seni çok özleyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Yazar Yusuf Kaplan, sosyal medyadan yayınladığı mesajında çok üzüldüğünü dile getirerek, "Dayanamadı gitti bu dünyanın zulmüne, çirkefine. İyileşir, döner diye bekledim, dua ettim. Takdir böyleymiş. Boynumuz kıldan ince takdir-i ilahi önünde. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabır versin." dedi.

Yazar Saadettin Acar, rahmet dileyerek, "Üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum. Çok hakkı vardı üzerimde." açıklamasını paylaştı.