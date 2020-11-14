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    • 14.11.2020 19:07
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    'li 'nin rezaletine ses çıkarmayan CHP yandaşı medya çantasından rahatsız oldu

    ’nin farkındalık oluşturma adına hayata geçirdiği “ Çantası” dağıtma uygulaması ’nin yakın olduğu iddia edilen medya organlarını rahatsız etti. CHP’li ’nin çocuk parkına terör örgütü paçavrası sembolü yapmasına ses çıkarmayan CHP’ye yakın medya organları, Başakşehir Belediyesi’nin halka ücretsiz olarak dağıttığı binlerce deprem çantasını eleştirdi.

    Sabah
    CHP medyası deprem çantasından rahatsız oldu

    sosyal farkındalık uygulaması kapsamında yaklaşık bir yıl önce vatandaşlara " Çantası" dağıtmaya başladı.

    Başakşehir Belediyesi'ne ait hesaplarından yapılan dağıtım vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

    Radyo Başakşehir'de program yapan 'nin en ünlü radyocuları ve programcıları da devreye girdi. Dinleyenlerine deprem bilincini hatırlatmak üzere binlerce deprem çantası hediye etti. Deprem çantası dinleyicilerin evlerine kadar ücretsiz bir şekilde gönderildi.

    DEPREM ÇANTASI DAĞITIMINDAN RAHATSIZ OLDULAR
    Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal farkındalık uygulaması 'ye yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşlarını rahatsız etti.


    Geçtiğimiz günlerde CHP'li 'nin çocuk parkına yapmış olduğu terör örgütü YGP sembolüne sesini çıkarmayan CHP'ye yakın medya kuruluşları Başakşehir Belediyesi'nin deprem çantası dağıtmasını engellemek için harekete geçti.

    ERGÜT: "CHP'Lİ BİR BELEDİYE YAPSA YERE GÖĞE SIĞDIRAMAZDINIZ"
    Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt; sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada "Başakşehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır farkındalık oluşturmak adına hem sosyal medya hesaplarından, hem de ülkenin en önemli radyo programcıları aracılığı ile binlerce deprem acil setini dağıtmıştır, dağıtmaya da devam edecektir. CHP'li bir belediye yapsa yere göğe sığdıramazdınız" ifadelerini kullandı.

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