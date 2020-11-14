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    • 14.11.2020 19:49
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    ? İstanbul’da yarın hava nasıl, yağmur var mı?

    İstanbul’da yarın ? Tatil günü olan Pazar gününde dışarı çıkmak isteyen İstanbullular hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul’da yarın yağmur var mı sorusuna yanıt aranıyor. Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur sık sık etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hava durumunun nasıl olacağı belli oldu. İşte, 15 Kasım sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın hava nasıl, yağmur var mı?

    15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Pazar tatil gününü değerlendirmek istiyor. Vatandaşlar dışarı çıkma planı yapmadan önce İstanbul'da hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilçelere göre saat saat hava tahminleri yayınlanıyor. İşte, İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabı…

    İSTANBUL YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA 8°C, 15°C

    Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL 10°C, 15°C

    Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 4°C, 13°C
    Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    KOCAELİ 13°C, 16°C
    Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı iç kesimleri zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR 10°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA 4°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MANİSA 9°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    MUĞLA 5°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

    ADANA 11°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 17°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 6°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 3°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI 1°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 6°C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA 7°C, 13°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 3°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE 9°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU 0°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 11°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 1°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 10°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN 11°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    TRABZON 11°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKÂRİ 4°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS -5°C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM -3°C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN -1°C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 2°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 6°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MARDİN 8°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 9°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Güncel 15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın hava nasıl, yağmur var mı?