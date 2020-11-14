15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın hava nasıl, yağmur var mı?

15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Pazar tatil gününü değerlendirmek istiyor. Vatandaşlar dışarı çıkma planı yapmadan önce İstanbul'da hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilçelere göre saat saat hava tahminleri yayınlanıyor. İşte, İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabı…

İSTANBUL YARIN HAVA NASIL OLACAK?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.