15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın hava nasıl, yağmur var mı?

15 Kasım hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Pazar tatil gününü değerlendirmek istiyor. Vatandaşlar dışarı çıkma planı yapmadan önce İstanbul'da hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilçelere göre saat saat hava tahminleri yayınlanıyor. İşte, İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabı…
İSTANBUL YARIN HAVA NASIL OLACAK?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 8°C, 15°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 15°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 16°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı iç kesimleri zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
ADANA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
RİZE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu