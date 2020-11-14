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    • 14.11.2020 18:58
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    lı ünlü sanatçı Azerin: 'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak

    lı Sanatçı Azerin (Anaxanım Etibar qızı Tağıyeva), 'da elde edilen zaferin hem Azerbaycan hem de  adına tarihe altın harflerle yazılacağını ifade etti. Azerin söz konusu kazanımın çok büyük olduğunu belirterek, "elde edilen zafer çok konuşulacak" dedi.

    AA
    Elde edilen zafer çok konuşulacak

    Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ziyaret eden Azerin'i, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycanlı öğrenciler karşıladı.

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    Burada konuşan Azerin, asırlardır Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan tarihi bağlar bulunduğunu kaydetti.

    "TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

    Azerin, 44 gün süren "vatan muharebesi"nde Azerbaycan'ın zafer kazandığını dile getirerek, "Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nindir çünkü Türkiye'nin verdiği manevi destek Azerbaycan halkı ve ordusu için çok önemliydi. Elde edilen zafer çok konuşulacak ve tarihe altın harflerle hem Azerbaycan hem de Türkiye adına yazılacak. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan'ın derdini ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir." diye konuştu.

    Bu süreçte Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünyaya önemli mesajlar verdiğini aktaran Azerin, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

    Dündar da Azerin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket verdi.

    Konuşmaların ardından Azerin, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
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    Haberler Güncel Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin: Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak