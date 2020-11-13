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    • 13.11.2020 10:12
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    SON DAKİKA: CHP'li Belediyesi'nin rezaletinde flaş gelişme: Görevden uzaklaştırıldılar

    Son dakika haberine göre, 'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

    AA

    İstanbul Valiliği, 'deki parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirlenen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünün görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.


    İHBAR VE ŞİKAYETLER GELDİ
    Valilik açıklamasında, Küçükçekmece Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde "PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı" yönünde ihbar ve şikayet yapıldığı kaydedildi.


    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
    Mahallinde yapılan tespitler üzerine, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.




    NE OLMUŞTU?
    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Yenilenen çocuk parkındaki terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kaldırılması için Kaymakamlık talimatıyla çalışma başlatılmıştı.

    PKK/PYD/ YPG PAÇAVRASINA BENZETİLDİ
    Terör örgütü /YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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