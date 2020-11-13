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    Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı

    Müdürlüğü şubesi ekipleri Pazarcık ilçesi Halkların Demokratik Partisi () eş başkanı ’i gözaltına aldı. Kızıler Maraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Sabah
    HDP’li ilçe başkanı gözaltına alındı

    Emniyet İstihbarat ekipleri Naci Kızıler'in terör örgütü PKK ile bağlantılı çalışmalar yaptığı konusunda ihbar üzerine harekete geçti.

    İstihbarat ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı Kızıler'in gözaltına alınması konusunda talimat verdi.

    Talimat üzerine Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri HDP İlçe eş başkanı Naci Kızıler'i ilçedeki evinde gözaltına aldı.

    Kızıler'in sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler gözaltına alındı