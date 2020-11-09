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    • 10.11.2020 00:26
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    Terör örgütü 'ya eleman sağlayan HDP İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı , tutuklandı

    'nin dostlarına iyi bakın... 'de terör örgütü 'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı ile Başkan Yardımcısı , çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    DHA

    Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresi ve eylemlerini engelenmesi için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin örgüte eleman temin etme yönünde faaliyet içeresinde olduğunu belirledi.

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    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi.

    Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya eleman sağlayan HDP İl Başkanı Ali Coşkun ve Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, tutuklandı