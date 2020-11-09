Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.